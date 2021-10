Turistas e paulistanos curtem ‘tarde londrina’ no primeiro dia do feriadão

Temperaturas na capital chegaram à mínima de 14ºC e névoa tomou cartões postais da cidade no começo da folga prolongada

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Cidade de São Paulo chegou aos 14ºC neste sábado [Imagem de arquivo]



A estudante Nataly Boda Silva tinha tudo planejado: um passeio pelo bairro da Liberdade, um picnic com os amigos e um sábado cheio de atividades em comemoração ao aniversário da amiga, Ana Júlia. O itinerário, no entanto, foi por água abaixo. “Esse tempo que muda está muito ruim, porque eu tenho rinite e sinusite, então ataca demais. A gente teve que parar várias vezes porque eu quase desmaio de dor, é muita dor. Então, querendo ou não, atrapalhou, porque a gente veio aqui especialmente para comemorar o aniversário dela, mas choveu demais, então a gente passou a maior parte do tempo no coberto. Além do frio, o tempo que está chovendo e para, o que afeta bastante o que a gente vai fazer”, afirmou. Os termômetros chegaram a marcar 14ºC, mas não foi só a temperatura baixa que chamou atenção de quem passava pela Avenida Paulista neste início de feriado.

Uma névoa que caiu pela capital paulista encobriu um dos principais cartões postais do país. Quem olhou para o céu ou abriu as janelas no alto da Paulista pode ter tido a sensação de estar a quilômetros de distância, em Londres, e não em um país tropical. A professora Rafaela Medeiros, turista do Rio de Janeiro, já estava com as passagens compradas quando viu a previsão de chuva e nuvens. Mesmo assim, não teve tempo ruim para a carioca. “Nós não esperávamos que estivesse tão frio e ventando desse jeito, mesmo assim compramos capas de chuva, fomos na 25 de março e aproveitamos bastante. Fomos a três exposições diferentes, andamos na 25 de março, andamos a paulista inteira, São Paulo tem muita coisa incrível para fazer, mesmo com vento e chuva, tem muitas opções”, analisou, garantindo que o tempo frio não atrapalhou a programação. De acordo com as estações meteorológicas da Prefeitura de São Paulo, os termômetros não passaram dos 20°C e a umidade relativa do ar ficou acima dos 70%.

*Com informações da repórter Nanny Cox