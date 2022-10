Rio Grande do Norte vota apenas para presidente neste domingo

Governadora Fátima Bezerra foi reeleita já no primeiro turno, no dia 2 de outubro

No Rio Grande do Norte, estão aptos a votar neste domingo 2,5 milhões de eleitores, que vão às urnas só para escolher o candidato à Presidência da República, já que a atual governadora do Estado, Fátima Bezerra (PT), foi reeleita em primeiro turno. O transporte público é gratuito neste domingo em todo o território estadual. Foram emitidos mais de 18 mil bilhetes para ônibus intermunicipais. A campanha de segundo turno foi marcada pela liderança do ex-ministro e atual senador eleito Rogério Marinho (PL), que fez campanha para o candidato Jair Bolsonaro (PL). Do outro lado, apoiadores ligados à governadora Fátima Bezerra comandaram a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio Grande do Norte. O Tribunal Regional Eleitoral estima que este domingo terá muito menos filas do que as registradas no primeiro turno das eleições.