Rio Grande do Sul está em alerta de perigo para temporais nesta terça

Leandro Osório/Ato Press/Estadão Conteúdo Mulher se protege da chuva na cidade de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul



A previsão do tempo para esta terça-feira (2) no Brasil aponta para temperaturas elevadas e tempo seco em grande parte do país. Com a aproximação da primavera, algumas instabilidades começam a surgir no centro e sul do país. A primavera, que oficialmente começa em 22 de setembro, já está trazendo seus efeitos, com chuvas pontuais em São Paulo e Rio de Janeiro, embora ainda não sejam suficientes para reverter a baixa umidade predominante. No Rio Grande do Sul, a previsão é de chuvas fortes devido a uma baixa pressão entre o Paraguai e a Argentina, afetando principalmente a região dos Pampas, a Campanha Gaúcha e Porto Alegre.

Além disso, o litoral do Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro também podem registrar chuvas intensas. No Nordeste, o litoral da Bahia, Sergipe e Alagoas deve ter tempo mais fechado, enquanto Roraima, Amapá e Acre estão na lista de áreas com possibilidade de chuvas fortes. Enquanto isso, o interior do Brasil continua sob a influência de tempo firme e seco, com umidade relativa do ar muito baixa em estados como Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, interior da Bahia, Triângulo Mineiro e interior de São Paulo. Nessas regiões, o risco de queimadas e incêndios permanece alto, exigindo atenção redobrada das autoridades e da população local.

As temperaturas máximas previstas para hoje incluem 39ºC em Cuiabá, 36ºC em Campo Grande, 28ºC em São Paulo e 27ºC em Porto Alegre. O calor deve persistir ao longo de setembro, com manhãs e finais de tarde mais frescos. A expectativa é que, com a chegada da primavera, as condições climáticas comecem a se estabilizar, trazendo um alívio gradual para as regiões afetadas pelo tempo seco. Até lá, é importante que a população se mantenha informada e tome precauções para lidar com as altas temperaturas e a baixa umidade do ar.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA