Rio Grande do Sul terá onda de calor de até 43ºC nesta semana

Bloqueio atmosférico impede que novas frentes frias avancem e massas polares não se aproximam; 157 municípios já estão em situação de emergência pela estiagem e tempo seco eleva o alerta de queimadas

LEANDRO FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Todo o Estado do Rio Grande do Sul terá temperaturas cinco graus acima da média por um período de até cinco dias a partir desta terça-feira



Os próximos dias serão de sol e calor intenso no Rio Grande do Sul, conforme meteorologistas da Climatempo. A onda de calor deve provocar, até o final de semana, temperaturas em torno de 40ºC no interior do Estado. Em alguns municípios, os termômetros podem se aproximar dos 43ºC. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso de perigo para 216 municípios em razão de ondas de calor no Rio Grande do Sul. As temperaturas ficarão cinco graus acima da média por um período de até cinco dias a partir desta terça-feira, 11. Em Porto Alegre, a temperatura deve chegar a 37ºC na sexta-feira, 14. O recorde de calor na capital foi de 40,6ºC no dia 6 de fevereiro de 2014. Um bloqueio atmosférico irá impedir que novas frentes frias avancem pelo Estado. Com isso, as massas polares não irão se aproximar do território gaúcho. Segundo a Defesa Civil de Porto Alegre, toda a precaução é necessária, porque os índices de radiação ultravioleta serão muito acentuados.

É recomendado que todos que se expuserem ao sol ou às altas temperaturas utilizem roupas frescas, mantenham a hidratação constante, de preferência com água ou sucos, façam refeições leves, evitem exercícios no período entre 10 horas e 16 horas, utilizem protetores solares, chapéus e óculos escuros com proteção UVA e UVB. A comissão permanente de atuação em emergência, integrada por órgãos municipais, informa que está em alerta e acompanhando as atualizações da previsão do tempo com equipes prontas para o atendimento à população. Já são 157 municípios em situação de emergência decretada em decorrência da estiagem. O tempo seco elevou ainda mais o alerta de queimada no Estado.

*Com informações do repórter Daniel Lian