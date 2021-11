Rio lança campanha para atrair 350 mil atrasados com a segunda dose da vacina contra Covid-19

Governo do Estado está veiculando filmes na TV, disquetes em rádio, propaganda na internet, nos jornais, nas estações de trem e metrô

CLÉBER MENDES/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 30/10/2021 Avanço da vacinação é essencial para a flexibilização de medidas restritivas no Estado



Aproximadamente 350 mil pessoas no Estado do Rio de Janeiro estão em dívida com a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Para tentar resolver ou pelo menos minimizar o problema, o governo fluminense está lançando uma campanha para estimular as pessoas a retornarem aos postos de vacinação em busca de completar o esquema vacinal. A campanha “Tome a Medida Certa, Tome a Segunda Dose” quer chamar a atenção do público alvo para a necessidade da segunda aplicação e para a terceira dose no caso dos idosos. São filmes na TV, disquetes em rádio, propaganda na internet, nos jornais, nas estações de trem e metrô. A imunização tem sido extremamente na capital e no Estado para a flexibilização de regras restritivas impostas pelo enfrentamento à pandemia do coronavírus.

Segundo o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, neste momento, cerca de 52% da população fluminense já está com a cobertura completa. No entanto, para haver mais flexibilização, é preciso que o ritmo avance ainda mais. “Parte significativa da população já tomou a primeira dose, as duas doses ou o esquema único. Mas o desafio que a gente tem ainda é chamar as pessoas para tomar a segunda dose em uma data correta. A variante delta que hoje predomina no Estado do Rio de Janeiro é uma variante que escapa muito de pessoas vacinadas só com uma dose. Por isso a necessidade de garantir que todas as pessoas tomem a segunda dose na data correta”, aponta Chieppe.

“Com base nisso, o governo do Estado lançou uma campanha incentivando as pessoas a tomarem a segunda dose. É fundamental que a gente avance rapidamente na cobertura vacinal. Somente assim a gente reduz o risco da evolução para formas graves, riscos de internações e, certamente, consolidaremos ainda mais essa queda dos indicadores aqui’. Dessas 350 mil pessoas que não voltaram para a segunda dose, a maioria está na capital. Os motivos mapeados são os mais distintos possíveis: medo de reação, desconhecimento da importância segunda dose, vontade própria e até mesmo o esquecimento da data marcada. A Secretária Municipal de Saúde informou que são mais de 87% da população com uma dose da vacina e 67,5% com cobertura completa.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga