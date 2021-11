Número de novos casos de Covid-19 cai nas Américas pelo 2º mês consecutivo

Responsável pela Organização Panamericana da Saúde atribui queda nos indicados ao avanço da vacinação; quase metade da população do continente estão com esquema vacinal completo

REUTERS/Phil Noble/03.08.2020 Continente vê números da pandemia recuarem diante da campanha de vacinação



O continente americano chegou à marca de dois meses seguidos de quedas semanais no número de casos de Covid-19, segundo anúncio feito nesta quarta-feira pelo brasileiro Jarbas Barbosa, subdiretor da Organização Panamericana da Saúde (Opas). Em entrevista coletiva, o responsável pela agência ainda destacou que quase a metade da população do continente americano conta com esquema completo de vacinação contra a doença. Segundo dados da Opas, 46% da população da região contam com esquema completo de imunização, embora preocupe a situação de países como Guatemala, Jamaica, Nicarágua, Haiti, entre outros, onde a taxa é de menos de 20%. “Esta é a oitava semana consecutiva de redução nos casos gerais na região”, detalhou Barbosa, que apontou para a notificação de 745 mil novos casos e mais de 18 mil mortes no período.

Dois meses atrás, de acordo com dados fornecidos pela Opas, as Américas contabilizaram 1,5 milhão de positivos e 22 vítimas da covid-19 por semana, em média. Barbosa indicou que os casos e mortes caíram nos três países da América do Norte (Estados Unidos, Canadá e México), enquanto que os positivos tiveram baixa em toda a América Central, depois que o surto das últimas semanas em Belize foi controlado. A situação, segundo o brasileiro, também melhorou na América do Sul, embora existam exceções que a Opas “está acompanhando de muito de perto”.

*Com informações da EFE