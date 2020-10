RJ: Eduardo Paes tem 30% das intenções de voto, diz Datafolha; Crivella aparece com 14%

Marcelo Crivella, atual prefeito da capital fluminense, aparece em segundo lugar com 14%

CAIO BASILIO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A pesquisa, feita com 900 eleitores também mediu o índice de rejeição dos candidatos



A segunda pesquisa envolvendo a corrida para a Prefeitura do Rio de Janeiro, divulgada pelo DataFolha nesta quinta-feira, 08, repetiu cenário desenhado pelo levantamento do Ibope com o ex-prefeito Eduardo Paes na liderança e com ampla vantagem sob o segundo colocado, Marcelo Crivella. A pesquisa, feita com 900 eleitores, mostra Paes com 30% das intenções de voto, enquanto Crivella aparece com 14%. Martha Rocha, candidata pelo PDT, possui 10% das intenções de voto, segundo a pesquisa.

Os demais candidatos aparecem com as seguintes porcentagens: Benedita da Silva (8%), Renata Souza (3%) e Bandeira de Mello (3%) e Cyro Garcia (2%). Empatados com 1% estão Clarissa Garotinho, Fred Luz, Luiz Lima e Paulo Messina. Outros três candidatos tiveram menos de 1%, sendo eles: Henrique Simonard, Glória Heloiza e Suêd Haidar. A pesquisa também mediu o índice de rejeição dos candidatos, com Crivella na licença com 56% de rejeição. Eduardo Paes ocupa a segunda colocação com 30% e Clarissa Garotinho, com 29%, completa os três primeiros lugares.

Nas últimas horas, o vereador Carlos Bolsonaro, que tenta reeleição para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, usou as redes sociais para esclarecer uma transferência irregular feita pelo pai, presidente Jair Bolsonaro, para sua candidatura. O chefe do Executivo federal fez uma doação, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), R$ 10 mil em espécie para a conta da candidatura do filho Carlos Bolsonaro. No entanto, segundo o Tribunal, depósitos em espécie podem ser feitos com valor máximo de R$ 1.064,10. Valores maiores devem ser doados por transferência bancária ou cheque nominal. Carlos Bolsonaro afirmou que o dinheiro já foi devolvido a Jair Bolsonaro, que refez a doação considerando as exigências do Tribunal.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga