RJ: Idosos são baleados após entrarem em comunidade por engano

Marcos Vidal/Estadão Conteúdo Policiais militares foram até a comunidade para salvar os idosos, que ficaram feridos



Três idosos foram baleados na terça-feira, 11, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ao por engano em uma comunidade do município da região metropolitana. O caso aconteceu quando o veículo com os idosos entrou em na comunidade do Jóquei. Os idosos teriam se perdido e foram parar no meio dessa favela. Os criminosos desconfiaram da presença do veículo e começaram a atirar, sendo o carro alvejado na lateral e na parte da frente.

Testemunhas vinham a cena e conseguiram chamar a polícia. Policiais militares foram até a comunidade para salvar os idosos, que ficaram feridos. Felizmente, os três idosos passam bem, estão internados no Hospital Estadual Alberto Torres, no bairro Colubandê, e sendo acompanhados pelos médicos com quadro de saúde estável. Eles foram baleados nas pernas, braços e ombros. Não é a primeira vez que esse tipo de ocorrência acontece na favela de Jóquei e em outras comunidades do Rio de Janeiro. Nas olimpíadas de 2016, agentes da Força Nacional de Segurança entraram por engano em uma comunidade, foram baleados e um dos agentes faleceu logo em seguida.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga