RJ suspende aulas em escolas estaduais de 36 cidades após avanço da variante Delta

Embora ainda não seja dominante, a mutação segue em forte disseminação; na semana passada, uma criança de 5 anos testou positivo para a Covid-19 por infecção pela nova cepa na região Serrana do Estado

LEANDRO FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ao todo, 36 das 92 cidades do Estado decidiram suspender as aulas presenciais nas escolas públicas estaduais



Mais de um terço das cidades do Rio de Janeiro interromperam as aulas presenciais nas escolas públicas estaduais nesta semana. O motivo é o avanço da pandemia, especialmente da variante Delta. Embora ainda não seja dominante do Estado, a nova cepa segue em forte disseminação. Ao todo, 36 das 92 cidades do Estado decidiram suspender as aulas presenciais nas escolas públicas estaduais pela transmissão do coronavírus. Na semana passada, um município da região Serrana que tinha acabado de retomar as aulas presenciais paralisou novamente as atividades depois que uma criança de 5 anos testar positivo para a Covid-19 e para a nova mutação do SARS-COV-2. Na cidade do Rio, as aulas nos colégios foram retomadas e, por enquanto, não há perspectiva de paralisação generalizada. No entanto, as escolas públicas estaduais que estão no municípios também estão com atividades presenciais paralisadas pelo medo da variante de origem indiana.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga