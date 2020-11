RJ: Vereadores propõem Carnaval virtual em 2021 e ajuda financeira a escolas de samba

Com atividades paralisadas por quase oito meses, os blocos e agremiações registram queda no faturamento durante a pandemia; agora, a proposta é elaborar um plano emergencial para o mundo do samba

Fernando Frazão/Agência Brasil Enquanto não se tem uma vacina contra a Covid-19, uma alternativa para a Comissão seria fomentar as lives, transmissões pela internet, das escolas de samba e blocos de carnaval



Carnaval virtual em 2021 e ajuda financeira a escolas de samba e blocos de carnaval, essa são algumas propostas de uma Comissão Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro que serão encaminhadas à RioTur, empresa de turismo. Tanto o carnaval de rua quanto o desfile das escolas do grupo espacial já foram adiados por tempo indeterminados e correm o risco de serem cancelados em definitivo pela pandemia da Covid-19. Com isso, a comissão composta pelos vereadores entende que é preciso haver um plano emergencial de socorro ao mundo do samba, também impactado pelo coronavírus.

No geral, as atividades, encontros e tradicionais feijoadas nas quadras das escolas de samba ficaram paradas por quase oito meses, sendo retomada no início de novembro. Por isso, enquanto não se tem uma vacina contra a Covid-19, uma alternativa para a Comissão seria fomentar as lives, transmissões pela internet, das escolas de samba e blocos de carnaval. As atividades paradas também provocaram uma queda no faturamento das escolas de samba, o que levou a Comissão a propor uma ajuda financeira aos grupos carnavalescos. A proposta é que cada agremiação recebe auxílio de R$ 100 mil, enquanto os blocos de carnaval terão valor da ajuda ainda definidos.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga