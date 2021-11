Roberta Miranda é internada após ser informada da morte de Marília Mendonça

Em 2017, as duas performaram ‘Os Tempos Mudaram’, canção inética que compõe o DVD comemorativo de 30 anos de carreira da paraibana

Reprodução/Youtube/Roberta Miranda Roberta Miranda continua em observação média no Hospital Albert Einstein



A cantora Roberta Miranda entrou em estado de choque e precisou ser internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após ser informada da morte da sertaneja Marília Mendonça, morta em acidente de avião nesta sexta-feira, 5. Segundo assessoria de imprensa, a artista está com problemas de pressão alta, mas passa bem “conforme o possível”. Roberta continua em observação médica. Antes da morte sem confirmada, a voz do sucesso “Majestade, o Sabiá” publicou um vídeo sobre o acidente. “Marília, eu estou vendo aqui, acabo de ver isso de acidente de avião. Marília, eu estou aqui rezando que nada te aconteça. Nada, nada, nada E não vai acontecer, porque Deus é bom e você é uma pessoa boa”, disse Roberta. “Estou em choque. Nada vai acontecer com você nem com quem estava no avião”, continuou.

Depois da confirmação, a amiga pareceu chorando em seus stories. “Eu estou parada no meio da rua porque eu não tenho coragem de dirigir”, relatou. Em 2017, as duas performaram “Os Tempos Mudaram”, canção inética que compõe o DVD comemorativo de 30 anos de carreira de Roberta. Nas redes sociais, cantores e diversos famosos lamentaram a partida da cantora. Entre eles o cantor Jão, que cancelou uma live que faria nesta sexta no TikTok; Tata Werneck, que lembrou do filho de 2 anos que Marília deixou; Cesar Menotti, da dupla com Fabiano, além de Felipe Neto e Simone, da dupla com Simaria, que se manifestou no Instagram. Outras personalidades, como a lenda da MPB Caetano Veloso, a icônica dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó e o jogador Neymar também prestaram condolências diante da morte de uma das artistas mais celebradas do país.