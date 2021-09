Roberto Jefferson é internado em hospital particular após autorização de Moraes

Por determinação do ministro, o ex-deputado só poderá receber a visita de familiares durante a internação

EDUARDO MATYSIAK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro entendeu que Jefferson representa risco para a sociedade e, por isso, ele só deve receber o tratamento médico e retornar ao presídio



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou neste sábado, 4, a transferência do ex-deputado federal Roberto Jefferson, que estava no presídio de Gericinó, para um hospital particular da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O ex-parlamentar estava sendo atendido na unidade prisional desde o dia 1º com uma série de problemas de saúde, entre eles uma infecção urinária. Jefferson, que tem quatro tipos de cânceres e também outras doenças, foi levado ao hospital após receber uma tornozeleira eletrônica. Por determinação de Alexandre de Moraes, o ex-deputado só poderá receber a visita de familiares durante a internação, ficando a assessoria de imprensa proibida de repassar informações a ele. O ministro também entendeu que Roberto Jefferson representa risco para a sociedade e, por isso, ele só deve receber o tratamento médico e retornar ao presídio. O ex-parlamentar oi preso pela Polícia Federal em 13 de agosto. Ele é suspeito de participar de uma milícia digital e cometer crimes de homofobia.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer