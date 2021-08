Rodrigo Pacheco e Paulo Guedes devem se reunir nesta segunda para tratar de assuntos econômicos

Em meio à crise institucional, presidente do Senado assumiu papel de conciliador entre os Poderes; senador ainda recebe o Fórum de Governadores na quinta-feira

A semana promete ser movimentada para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Em meio aos desentendimentos entre o governo federal e o Judiciário, Pacheco tem chamado atenção por causa do discurso conciliador. Essa semana ele deverá ser reunir com os ministros da Economia, Paulo Guedes, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O senador ainda recebe na quinta-feira, 26, o Fórum de Governadores. A ideia inicial era de fazer uma reunião conjunta com os 3 poderes, mas ao que tudo indica, esse entendimento está longe do possível. Pacheco tem apontado que a reforma tributária, por exemplo, é uma prioridade do Senado, mas alerta que a proposta ainda precisa ser melhor costurada na Casa. A decisão de Rodrigo Pacheco de arquivar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes desagradou o presidente Jair Bolsonaro, que esperava pelo menos que a discussão ficasse no Congresso por um tempo maior, até a semana que vem, quando devem ocorrer protestos pelo país. O governo também reclamou que, nesse caso, o Senado agiu de forma rápida, mas que isso não acontece com todos os assuntos.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin