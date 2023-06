Valdemar Costa Neto e Rogério Marinho prestam solidariedade a Bolsonaro por resultado no TSE

Ex-presidente foi condenado pelos crimes de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto durante evento com parlamentares e lideranças do Partido Liberal , em 26 de junho de 2023



O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, publicou em suas redes sociais, nesta sexta, 30, uma mensagem de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro pela condenação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que o tornou inelegível pelos próximos oito anos. “Não tem como acreditar no que está acontecendo: a primeira vez na história da humanidade que um ex-presidente perde os direitos políticos por falar. Vamos trabalhar dobrado e mostrar nossa lealdade ao Presidente Bolsonaro”, escreveu. “Podem acreditar que a injustiça de hoje será capaz de revelar o eleitor mais forte da nação. E o resultado disso será registrado nas eleições de 2024 e 2026. Mais do que nunca, o Brasil precisa de força. É hora de superação. Bolsonaro é o maior líder popular desde a redemocratização e vai continuar sendo”, acrescentou.

O líder da oposição no Senado, senador Rogério Marinho (PL-RN), destacou que Bolsonaro representa a liderança da oposição contra o atual governo. “Quero expressar a minha solidariedade para com aquele que transformou o Brasil e despertou o amor pela pátria em todo o país. Como líder da oposição no Senado, tenho a responsabilidade de defender o legado econômico que nos tirou da maior recessão de nossa história, os valores da família, a vida desde a concepção, o combate à descriminalização das drogas e a defesa das liberdades. Vamos continuar unidos em torno dessas ideias, que são um legado para as futuras gerações”, disse o parlamentar.

Benedito Gonçalves, que se manifestou pela condenação de Bolsonaro por abuso de poder político: Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes. Os magistrados da Corte Eleitoral entendem que, sob as prerrogativas de presidente da República, o político fez uso da estrutura do Estado para promover uma campanha eleitoral antecipada. Nesta sexta-feira, o plenário do TSE decidiu a em favor de uma ação movida pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), com o placar de 5 a 2, e condenou o político por oito anos. Quatro ministros acompanharam o voto do ministro relator, o corregedor-geral eleitoral, que se manifestou pela condenação de Bolsonaro por abuso de poder político: Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes. Os magistrados da Corte Eleitoral entendem que, sob as prerrogativas de presidente da República, o político fez uso da estrutura do Estado para promover uma campanha eleitoral antecipada.