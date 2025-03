Rotatividade de professores em escolas municipais de São Paulo cai até 26% após gratificação, aponta pesquisa

Levantamento realizado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) comparou o cenário de 530 instituições de ensino antes e depois do acréscimo salarial de 5% a 25%

Marcelo Camargo/Agência Brasil Este programa tem como objetivo atrair e manter professores em regiões mais periféricas da cidade



Uma pesquisa recente trouxe à tona um dado animador para a educação pública de São Paulo: a taxa de rotatividade de professores em escolas municipais diminuiu em até 26% após a implementação de um programa de gratificação pela prefeitura. Este programa, avaliado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), tem como objetivo atrair e manter professores em regiões mais periféricas da cidade, oferecendo bonificações que variam de 5% a 25% do salário anual para aqueles que permanecem em suas unidades de ensino. Desde o início do programa, em 2022, houve um aumento médio de cinco professores em 530 escolas localizadas em áreas mais carentes, conforme aponta o levantamento do BID.

O secretário municipal de Educação, Fernando Padula, destacou a importância do programa, afirmando que ele tem mostrado resultados positivos ao garantir maior continuidade nas ações educacionais da prefeitura e da secretaria em todo o município. A análise do BID também indicou que a iniciativa tem contribuído para uma maior estabilidade nas escolas, especialmente nas regiões menos valorizadas e mais distantes do centro da capital paulista. A prefeitura de São Paulo comemora os resultados e planeja manter o projeto, que tem se mostrado eficaz na redução da rotatividade de professores.

Além dos benefícios para a administração pública, a manutenção dos professores nas mesmas escolas traz vantagens significativas para os estudantes. Estes se beneficiam de um corpo docente mais adaptado e familiarizado com o ambiente escolar, o que contribui para um melhor desenvolvimento educacional. A continuidade dos profissionais nas unidades de ensino reforça a importância de políticas que incentivem a permanência dos professores em áreas que historicamente enfrentam dificuldades para atrair e reter educadores.

*Com informações de Marcelo Mattos

*Reportagem produzida com auxílio de IA