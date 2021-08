Roubos de celulares em plena luz do dia assustam moradores dos Jardins

Em apenas quatro dias, pelo menos três ataques foram flagrados por câmeras de segurança

Pixabay Não há informações se as vítimas registraram BO na Polícia; vale reforçar a importância da denúncia para a investigação



A ação ousada dos criminosos não para em São Paulo. Casos de furtos e roubos são flagrados por câmeras de segurança. Agindo à luz do dia, as imagens de um prédio mostram claramente a aproximação. Na data, 8 de agosto: por trás, o bandido chega próximo da vítima distraída. Em um único movimento, puxa o celular de sua mão e a derruba, correndo em seguida. Outra gravação é de dois dias depois, 10 de agosto. Duas mulheres caminham na calçada e cruzam com o ladrão. Ao passar por elas, rapidamente se vira e puxa a parte de trás da roupa de ambas.

Uma das vítimas, que perdeu o aparelho, é uma idosa. Ela é jogada no chão de maneira impiedosa. A terceira gravação que circula em grupos e redes sociais é do dia seguinte, 11 de agosto. Uma mulher que caminha com o cachorro é a vítima. Com um ataque certeiro, o assaltante puxa o celular de sua mão. Não há informações se as vítimas registraram a ocorrência na Polícia. Ainda assim, vale reforçar a importância da denúncia para a investigação e esclarecimento dos crimes.

*Com informações do repórter Fernando Martins