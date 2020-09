Com elogios a Bolsonaro, Russomanno é oficializado candidato à prefeitura de São Paulo pelo Republicanos

Ele afirma que contará com a ajuda da população para fiscalizar as irregularidades em obras públicas na cidade

O presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, disse que o alinhamento com o governo federal em uma eventual vitória de Russomanno faria bem à capital paulista



O Republicanos oficializou a candidatura do deputado federal Celso Russomanno à prefeitura de São Paulo. O vice na chapa será o advogado e ex-presidente da OAB paulista, Marcos da Costa (PTB). Conhecido por lutar pelos direitos do consumidor, Russomanno tem 64 anos e a vai disputar pela terceira vez. Ele afirma que vai contar com a ajuda da população para fiscalizar as irregularidades em obras públicas na cidade. “O cidadão é fiscal da sua rua. E é assim que a gente vai trabalhar. Cada um que abrir um buraco na cidade vai deixar a sua marca.

Russomano também fez elogios e declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro. “As pessoas podem falar muitas coisas do presidente Bolsonaro e até não concordar com a sua forma de administrar, mas ninguém pode dizer que ele não tem boas intenções ou que ele não é um patriota. Ninguém pode dizer que ele não está construindo um Brasil para todo. E nós vamos fazer isso em São Paulo também”, afirma. Na convenção, o presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, disse que o alinhamento com o governo federal em uma eventual vitória de Russomanno faria bem à capital paulista. “Eu tenho a certeza que o presidente é amigo pessoal, nosso conhecido de longa data. Tenho certeza que, se ele pode torcer por uma campanha, é pela de Celso Russomanno”, disse. O partido também anunciou 83 candidatos a vereador. Atualmente, a sigla ocupa quatro cadeiras na Câmara Municipal e a meta é dobrar esse número.

*Com informações da repórter Hanna Beltrão