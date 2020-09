Zarattini será vice de Tatto em São Paulo; Progressistas anuncia apoio a Covas

O economista cumpre o quatro mandato como deputado federal; ele foi secretário municipal de Transportes e das Subprefeituras na gestão de Marta Suplicy

Jovem Pan Aos 61 anos, Zarattini é economista e está no quarto mandato de deputado federal



O deputado federal Carlos Zarattini aceitou o convite para ser vice na chapa de Jilmar Tatto (PT) na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Aos 61 anos, Zarattini é economista e está no quarto mandato de deputado federal. Ele foi secretário municipal de Transportes e das Subprefeituras na gestão de Marta Suplicy. A ideia inicial do Partido dos Trabalhadores era ter como vice Ana Estela Haddad, mulher do ex-prefeito Fernando Haddad. Depois, o partido fracassou ao buscar uma mulher negra para figurar ao lado de Tatto na disputa. Com isso, após um pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Carlos Zarattini aceitou o convite. No último dia das convenções, o Progressistas oficializou o apoio à reeleição de Bruno Covas (PSDB) à Prefeitura de São Paulo. É a nona legenda a apoiar Covas, no maior arco de alianças disputa.

*Com informações do repórter Leonardo Martins