TCU seleciona mais de 4 mil seções eleitorais para auditoria

Corte de contas solicitou o acesso aos boletins de urnas, que foram sorteadas aleatoriamente; auditoria vai comparar os dados que chegaram ao TSE durante a totalização dos votos no primeiro turno

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Teste de integridade das urnas eletrônicas com uso da biometria de eleitores neste domingo, na Escola Canadense, em Brasília (DF)



Por meio de um sorteio aleatório, o Tribunal de Contas da União (TCU) definiu as 4.577 seções eleitorais que vão compor a amostra da auditoria realizada pela corte no sistema eletrônico de votação. Nesta sexta-feira, 7, o TCU encaminhou um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no qual comunica a relação e solicita os boletins de urnas que correspondem às seções. A corte de contas e o TSE não divulgaram as seções que tiveram as urnas sorteadas no último dia 4. A auditoria abrange 2.304 dos 5.570 municípios brasileiros. Ou seja, 41% dos municípios em que houve eleição, no Brasil ou no exterior, terão ao menos uma urna analisada. O secretário geral da presidência do Tribunal de Contas, falou que o papel do órgão é auditar e opinar tecnicamente sobre os procedimentos do TSE. “O tribunal entende que, dessa forma, ele contribui da melhor forma possível para a regularidade do sistema e o funcionamento adequado das instituições”, afirmou. Em 2 de outubro, no primeiro turno, o TCU analisou 560 boletins de urna. São Paulo tem o maior número de eleitores e é o Estado com mais seções analisadas, seguido de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. Além das 10 seções eleitorais no exterior. A auditoria vai comparar os boletins de urnas aos dados que chegaram ao TSE durante a totalização dos votos no primeiro turno. A conclusão das análises será divulgada em dois relatórios. A previsão é de que as publicações saiam em novembro deste ano e fevereiro de 2023.

*Com informações da repórter Carolina Abelin