Salles e Araújo discutem questões ambientais com representante dos EUA

A expectativa é de que sejam realizadas conversas semanais entre técnicos ambientais dos dois governos

EDU ANDRADE/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo ministérios, foram discutidas possibilidades de cooperação em combate ao desmatamento e mudanças do clima



Os ministros Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e Ricardo Salles, do Meio Ambiente, participaram de uma reunião virtual com o enviado especial do governo dos Estados Unidos para as mudanças climáticas, John Kerry. Segundo ministérios, foram discutidas possibilidades de cooperação em combate ao desmatamento e mudanças do clima. De acordo as pastas do governo federal, Brasil e Estados Unidos vão aprofundar o contato para buscar soluções sustentáveis e duradouras aos desafios comuns. Pelas redes sociais, Ricardo Salles comentou a importância do encontro. “Importante assunto, porque a parceria que nós vamos estabelecer com o governo que se inicia, dos Estados Unidos, para tratar de diversos temas, dentre eles, aqueles recursos relativos ao crédito de carbono, tão importantes para o cuidado com a nossa Amazônia”, disse, em vídeo, no Twitter. Agora, a expectativa é de que sejam realizadas conversas semanais entre técnicos ambientais dos dois governos, com eventual participação do ministro brasileiro e de John Kerry.

Este foi o segundo encontro de membros do alto escalão dos governos após ruídos entre Joe Biden, presidente eleito nos Estados Unidos, e Jair Bolsonaro sobre questões ambientais. Desde a campanha eleitoral, o democrata já falava que pautas sobre meio ambiente seriam colocadas como prioridade na relação entre os dois países e até ameaçou sanções ao Brasil. Biden ofereceu um valor de 20 bilhões de dólares para a Amazônia e disse que reuniria o mundo para cobrar ações. No entanto, Bolsonaro encarou a proposta como uma afronta à soberania brasileira e a classificou como “lamentável”. Os Estados Unidos pretendem fazer no dia 22 de abril o “Fórum do Dia da Terra”, evento que vai anteceder a Cúpula do Clima, marcada para acontecer em novembro, na Escócia.

*Com informações da repórter Camila Yunes