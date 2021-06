Salles pede ao STF para depor diretamente a Aras no inquérito sobre madeireiras

Advogados pediram que o interrogatório seja conduzido pelo PGR e por um representante da Polícia Federal

Marcos Corrêa/PR Inquérito diz que há "fortes indícios" se envolvimento do ministro na facilitação ao contrabando de madeira



O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu na terça-feira, 1º, ao Supremo Tribunal Federal para ser ouvido diretamente por Augusto Aras, procurador-geral da República, na investigação da Polícia Federal sobre supostas facilidades a madeireiros ilegais na Amazônia. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Os defensores de Salles garantem que o depoimento vai contribuir para que “os fatos sob investigação possam ser cabalmente esclarecidos o mais rápido possível”. Os advogados pediram que o interrogatório seja conduzido pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, e por um representante da Polícia Federal. O inquérito diz que há “fortes indícios” se envolvimento do ministro na facilitação ao contrabando de madeira. Salles nega qualquer irregularidade.

*Com informações do repórter Fernando Martins