São Paulo deve enfrentar chuvas fortes e possíveis quedas de granizo nesta quinta

Previsão para hoje indica chuvas e um calor extremo, com a temperatura atingindo 34ºC



O Brasil está enfrentando um período de calor intenso e chuvas irregulares, conforme alertado pela meteorologia da Jovem Pan. Em São Paulo, as temperaturas estão até 2 graus acima do normal para fevereiro, tornando este mês potencialmente o mais quente já registrado na capital paulista. A previsão para hoje indica um calor extremo, com a temperatura atingindo 34ºC. Essa onda de calor não se limita a São Paulo, afetando também outras regiões do país, como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, oeste de Minas Gerais, sul de Goiás e leste de Mato Grosso do Sul.

Apesar das altas temperaturas, a chuva irregular continua a ser uma característica marcante do clima atual. Em São Paulo, por exemplo, áreas da zona leste e norte podem enfrentar chuvas fortes e queda de granizo, enquanto a zona sul pode permanecer seca. A formação de nuvens cúmulo-nimbos, que descarregam grandes volumes de água, é comum em dias quentes. No sul do Brasil, pancadas rápidas de chuva são esperadas após dias quentes, especialmente no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

No nordeste do Brasil, a situação é um pouco diferente. A zona de convergência intertropical está aumentando os volumes de chuva, afetando estados como Pernambuco, Paraíba e Maranhão. Em contrapartida, áreas do norte de Minas Gerais e do Triângulo Mineiro devem enfrentar baixa umidade relativa do ar durante a tarde, o que pode causar desconforto. As temperaturas em outras capitais, como Campo Grande e Porto Alegre, também devem atingir 30ºC e 34ºC, respectivamente.

