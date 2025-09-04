São Paulo entra em alerta para tempo seco e baixa umidade nesta quinta-feira

Clima na capital paulista deve registrar mudanças a partir de sexta-feira (5), com temperaturas em queda e maior chance de chuva, principalmente no fim de semana

Tempo seco coloca São Paulo em alerta nesta quinta



A previsão do tempo para esta quinta-feira (4) indica calor e tempo seco na maior parte do Brasil, com atenção para a baixa umidade do ar e risco de incêndios em áreas do Sudeste e Centro-Oeste. Na Região Sul, o tempo muda com a chegada de chuvas, que podem ser fortes e acompanhadas de ventos de até 50 km/h, especialmente no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. No Espírito Santo, o tempo fica mais fechado, com chance de chuvas isoladas.

No Norte e Nordeste, há a possibilidade de precipitação no leste da região nordestina, em Roraima e no Amazonas. As temperaturas máximas previstas são de 39ºC em Cuiabá, 31ºC em Manaus, 20ºC em Porto Alegre e 28ºC em São Paulo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em São Paulo, a previsão indica uma mudança no cenário a partir de sexta-feira (5), com temperaturas em queda e maior chance de chuva, principalmente no fim de semana.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA