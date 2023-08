São Paulo inaugura serviço para pessoas em situação de rua durante o inverno

Espaço tem área de convivência, brinquedoteca, refeitório e banheiros com chuveiro

Reprodução/Jovem Pan News Prédio tem dormitórios com beliches, além de banheiros com chuveiro



O governo de São Paulo inaugurou nesta terça-feira, 1º, o Serviço Estadual de Acolhimento Emergencial. Com investimento de R$ 1,3 milhão, a iniciativa da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social visa atender as pessoas em situação de rua durante o inverno. Um espaço foi disponibilizado, prioritariamente, para famílias com crianças, idosos, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Os beneficiados devem ser encaminhados pela Prefeitura de São Paulo. O equipamento fica na Praça da Sé, no centro de São Paulo, e já funciona há cerca de 30 dias das 18 horas às 8 horas. De acordo com o Estado, o espaço, que ficará aberto até 30 de setembro, terá capacidade para até 50 pessoas e contará com suporte de profissionais do serviço social e equipe técnica. No local, as famílias terão alimentação e deverão participar de atividades socioeducativas. O prédio tem espaço de convivência, brinquedoteca, dormitórios, cozinha, refeitório, depósito, banheiros com chuveiro, serviços de lavanderia, sala de atendimento psicossocial individual, sala para atividades coletivas e setor administrativo. O secretário de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento, explicou que é um serviço estadual emergencial. “Temos toda uma estrutura para acolher essas pessoas. Mais um serviço de apoio para a Prefeitura. São vagas para famílias para criarmos esse vínculo nas noites que pernoitarem aqui”, explicou.

*Com informações do repórter Misael Mainetti.