São Paulo inicia 3ª dose da vacina contra Covid-19 para professores na próxima terça-feira

No avanço da imunização, a prefeitura da cidade também reduziu o intervalo do imunizante da Pfizer para adolescentes

Poderão receber a dose de reforço profissionais da educação de 40 a 59 anos que comprovarem vínculo na rede de ensino municipal, estadual ou privada e que já tenham completado seis meses de recebimento da segunda dose do imunizante



Na próxima terça-feira, 16, a capital paulista passa a oferecer a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para os profissionais da educação. A dose adicional estará disponível para quem trabalha em escolas municipais, estaduais e particulares com idades entre 40 e 59 anos. No dia 22 de novembro, abre também para a faixa etária entre 18 e 39 anos. É necessário um intervalo de seis meses entre a segunda dose e a de reforço. Para tomar a vacina, basta ir até um posto de saúde com documento que comprove vínculo na rede de ensino.

A prefeitura de São Paulo também reduziu o intervalo da vacina da Pfizer para adolescentes, que agora é de 21 dias. A mudança contempla cerca de 600 mil jovens, que já podem buscar os postos de saúde para se vacinar a partir desta sexta-feira, 12. Na última quinta, no Jornal da Jovem Pan, o responsável pela Vigilância em Saúde, Luiz Arthur Caldeira, disse em entrevista que a estratégia é aumentar a população imunizada, reduzindo a circulação do vírus e dando menos chance para o surgimento de novas cepas. “O objetivo foi ofertar, de imediato, mediante a uma grande remessa de vacinas que recebemos hoje na capital, lote de 1,2 milhão vacinas da Pfizer, com isso nós podemos, obedecendo a bula, já oferecer, de imediato, a partir de amanhã, o ciclo completo vacinal para os adolescentes de 12 a 17 anos que já ultrapassaram 21 da primeira dose”, afirmou o responsável. A prefeitura projeta que, até o dia 5 de dezembro, 100% desse público estará devidamente protegido com as duas doses. Neste sábado, 13, toda a rede municipal de postos de vacinação estará funcionando para atender o maior número de jovens possível.

