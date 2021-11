Cidade de São Paulo reduz para 21 dias o intervalo entre doses da Pfizer para adolescentes

O anúncio ocorreu após a entrega de 1,2 milhão de doses do imunizante nesta quinta-feira

SMS reduziu intervalo entre doses da Pfizer



A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo reduziu para 21 dias o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer para adolescentes de 12 a 17 anos. O anúncio ocorreu após a entrega de 1,2 milhão de doses do imunizante nesta quinta-feira, 11. A meta é completar o esquema vacinal deste grupo até o dia 5 de dezembro. A secretaria informou que a rede municipal de postos de vacinação estará aberta no sábado, com objetivo de acelerar a campanha contra a Covid-19. Os elegíveis já podem procurar os postos a partir desta sexta-feira, 12. De acordo com último boletim da SMS, 21,8% da população de 12 a 17 anos já tomou as duas doses da vacina. Cerca de 600 mil ainda precisam ser vacinados com a segunda dose.