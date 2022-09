São Paulo mobiliza 83 mil policiais para reforçar segurança nas eleições

Maior efetivo é o da PM, que vai contar com mais de 67 mil agentes para atuar nos locais de votação, nos cartórios eleitorais e na segurança dos juízes eleitorais

Neste domingo, 2, a votação terá esquema de segurança reforçado no Estado de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a Operação Eleições 2022 terá 83 mil policiais em atividade, entre Polícia Militar (PM), Civil e Técnico-científica. O maior efetivo é o da PM, que vai contar com mais de 67 mil policiais para atuar nos locais de votação, nos cartórios eleitorais e na segurança dos juízes eleitorais. A operação será monitorada pelo Centro de Operações Integradas, onde estarão representantes da segurança pública e de autarquias, agências e concessionárias do Estado, como Sabesp, Metrô e CPTM. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) o Estado de São Paulo tem mais de 34,6 milhões de eleitores aptos a votar no domingo. O secretário executivo da PM, coronel Álvaro Camilo, disse que tudo deve transcorrer dentro da normalidade: “Teremos policiais em todas as zonas eleitorais. Quase 11 mil no Estado. A Polícia está toda distribuída para evitar qualquer tipo de problema. Vai ser tranquilo. Podemos ter um ou outro caso pontual, mas a Polícia está capilarizada para fazer essa segurança”.