São Paulo: Parque Ibirapuera volta a fechar quadras poliesportivas e parquinhos

A decisão foi tomada após quase 70 mil pessoas visitarem o local no feriado prolongado

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Mesmo com a decisão, algumas pessoas ainda usavam os ambientes para prática de atividades físicas e esportes



Por causa da presença de quase 70 mil pessoas no feriado prolongado, a Urbia Gestão de Parques, responsável pelo do Parque Ibirapuera, em São Paulo, decidiu fechar as quadras poliesportivas e os parquinhos. Mesmo assim, nessa quarta feira, 04, algumas pessoas ainda usavam a quadra para jogar de basquete. Para o aluno de educação física, Kevin Silva, a decisão é incoerente e prejudicial aos amantes dos esportes. “Eu vivo basquete, jogo basquete por muito tempo, jogo basquete todo dia quase. Então para mim é extremamente difícil ficar em casa. Acho extremamente errado eles proibirem porque a atividade física é bom para as pessoas no geral, para a saúde, bem estar de vida, para tudo.”

Uma outra mudança no Parque Ibirapuera é que o estacionamento foi adquirido por uma empresa privada. Agora, para estacionar a diária custa R$ 10 de segunda a sexta-feira e R$ 12 nos finais de semana e feriados. Nesta quarta, os funcionários alertaram os visitantes e nova tarifa começa a ser cobrada nos próximos dias. O advogado Rogério Ramires diz que preferia o sistema antigo de zona azul, que custava R$ 5 para a permanência de duas horas. “Hoje, eu já estou vendo fila. Eu venho caso todos os dias pra o parque. O estacionamento costura ser vazio, a utilização via zona azul acabava facilitando o uso. Agora eu não sei como vi ser com a cobrança, acho que pode atrapalhar um pouco a questão da mobilidade. Se precisa ir até uma cabine para fazer o pagamento pode complicar um pouco o deslocamento, principalmente com crianças e animais”, afirma. A empresa que administra o espaço disse que a ideia é estimular a permanência dos visitantes no parque adotando o cobrança diária e que estuda a implantação do sistema automático de cobrança.

*Com informações do repórter Victor Moraes