São Paulo: PF, Correios e PM apreendem R$ 500 mil em notas falsas

A estimativa é que o grupo tenha colocado mais de R$ 10 milhões em moedas falsificadas para circulação no Brasil

Pixabay Com apoio dos Correios e da Polícia Militar, os federais chegaram a um homem que se preparava para postar 20 envelopes para as cinco regiões brasileiras, totalizando R$ 50 mil em notas falsas



A Polícia Federal realizou nesta terça-feira,24, uma das maiores apreensões de moeda falsa da história da corporação. Fruto de oito meses de investigação da unidade piloto de repressão à moeda falsa da Polícia Federal de Maringá, o flagrante foi feito dentro de uma agência dos Correios da capital paulista. Isso porque os investigadores conseguiram rastrear postagens que continham o dinheiro falsificado. Com apoio dos Correios e da Polícia Militar, os federais chegaram a um homem que se preparava para postar 20 envelopes para as cinco regiões brasileiras, totalizando R$ 50 mil em notas falsas.

A Polícia Federal informou que o preso faz parte da principal organização criminosa que fabrica moedas falsas no país. A estimativa é que esse grupo tenha colocado mais de R$ 10 milhões em notas falsas em circulação no Brasil. Após o flagrante, o investigado indicou o local que serve como depósito da quadrilha. Lá foram apreendidos cerca de R$ 500 mil falsificados. As investigações prosseguem para identificar e prender os outros membros da organização criminosa.

*Com informações do repórter Fernando Martins