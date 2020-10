São Paulo promove Dia D de vacinação contra a poliomelite

Campanha de vacinação da Secretaria Estadual de Saúde vai até o dia 30 de outubro

Marcelo Camargo/ Agência Brasil Vacinação contra Poliomelite atinge crianças de 1 a 4 anos



Neste sábado, 17, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo promove o Dia D de vacinação com foco na poliomelite – contra a paralisia infantil – e atualização da carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes até 14 anos. A campanha acontece desde o início de outubro e vai até o dia 30 de outubro em toda a cidade. Para atender a população que não compareceu aos postos de saúde durante a pandemia, 190 unidades de atendimento básico de saúde funcionarão das 8h às 17h.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, a coordenadora do Programa de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde, Helena Sato, reforçou a necessidade das crianças se imunizarem e tomarem a gotinha contra a poliomelite. “As gotinhas estão voltadas para as crianças de 1 até 4 anos de idade e vamos aproveitar para atualizar a carteirinha de adolescentes até 14 anos. Durante a pandemia muitas pessoas ficaram em casa e tivemos um atraso no calendário vacinal. É seguro vir tomar a vacina nos postos, são mais de 5 mil postos de vacinação e nossas unidades se prepararam para receber essa população”, disse.

Para quem estiver com a vacinação atrasada, é possível conferir a lista dos postos abertos neste sábado no site da Prefeitura de São Paulo. A campanha disponibilizou esquema de drive-thru para quem não se sente seguro em descer do carro. As vacinações estão sendo feitas ao ar livre e com todos os cuidados de higiene contra o vírus.