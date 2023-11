São Paulo recebe cerca de 500 ações em comemoração ao Dia da Consciência Negra

Virada homenageia a jornalista Gloria Maria e tem foco na conscientização antirracista e no resgate da população negra; programação conta com baterias de escola de samba na Avenida Paulista e baile black

Rovena Rosa/Agência Brasil Registro da XV Marcha da Consciência Negra, na Avenida Paulista



A cidade de São Paulo se prepara para receber uma série de eventos em comemoração ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A data contará com pelo menos 500 ações esportivas, culturais, de lazer e entretenimento, organizadas pela Universidade Zumbi dos Palmares. A Virada da Consciência homenageia a jornalista Gloria Maria e tem foco na conscientização antirracista, na educação, no respeito, na valorização e no resgate da população negra. José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, destacou a importância da programação. “Nós precisamos fazer uma reflexão do que nós fizemos até aqui, do que produzimos de entrega para a sociedade brasileira, e construir os próximos passos para o futuro. É um momento de reflexão, mas também de celebração e comemorar as conquistas, que são importantes, valiosas e que nos permitiram chegar até aqui”, avaliou. Entre os destaques da programação estão apresentações da peça a “Babilônia Tropical – A Nostalgia do Açúcar”, a presença de baterias de escola de samba na Avenida Paulista e um baile black com clássicos do gênero. Alguns eventos necessitam de inscrição prévia. A agenda completa do evento está disponível no site oficial da virada.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto