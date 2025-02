São Paulo tem queda de 60% em furtos e roubos de celulares

Prefeitura de São Paulo atribui essa redução ao aumento das medidas de segurança pública implementadas durante o pré-Carnaval

Divulgação/SSP-SP Em 2024, foram registradas 1.508 ocorrências, enquanto em 2025, o número caiu para 590



Durante o pré-carnaval deste ano, a cidade de São Paulo registrou uma redução nos casos de furtos e roubos de celulares. De acordo com dados divulgados pela Prefeitura, houve uma queda de 60% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em 2024, foram registradas 1.508 ocorrências, enquanto em 2025, o número caiu para 590. Além disso, os crimes violentos relacionados à subtração de celulares também diminuíram em 59%, passando de 518 registros no ano passado para 211 neste ano.

A Prefeitura de São Paulo atribui essa redução ao aumento das medidas de segurança pública implementadas durante o pré-carnaval. Houve um incremento de 30% no efetivo da Guarda Civil Metropolitana, com mais de 500 mil agentes e 470 viaturas, além de 140 motos, atuando na cidade. O Governo do Estado também contribuiu significativamente, disponibilizando 7.300 policiais militares para reforçar a segurança.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A tecnologia tem sido uma aliada importante, com o uso do sistema Smart Sampa, que utiliza reconhecimento facial para identificar foragidos e criminosos em flagrante. Nos dois dias de pré-carnaval, foram realizadas 233 mil ações, incluindo atendimentos, fiscalizações, patrulhamentos e registros de ocorrências, resultando em sete prisões. Com o sucesso das medidas de segurança no pré-carnaval, a Prefeitura de São Paulo planeja continuar a fiscalização intensiva durante o carnaval, que começa oficialmente no próximo final de semana.

Publicado por Luisa Cardoso