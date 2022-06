São Paulo vai realizar ‘Esquenta de Carnaval’ em julho com 296 blocos de rua

Festa está programada para os dias 16 e 17 e já tem licitação para patrocinador aberta oficialmente pela Secretaria Municipal de Cultura

Tiago Queiroz/Estadão Conteúdo - 07/02/2016 Foliões se divertem no carnaval de rua com passagem de trio elétrico do bloco Desmanche pela Rua Xavier de Toledo, próximo ao Teatro Municipal na região central da cidade de São Paulo



A prefeitura da cidade de São Paulo confirmou que irá realizar um Carnaval fora de época no mês de julho, entre os dias 16 e 17. Chamado de “Esquenta de Carnaval” de 2023, a festividade teve licitação aberta pela secretaria de cultura do município publicada no Diário Oficial da Cidade, no último sábado, 4, em busca de patrocinador. O critério da licitação é a “maior oferta”, a partir de R$ 10 milhões em dinheiro, segundo o documento. Na ocasião, vão poder desfilar 296 blocos de Carnaval que aderiram ao formulário de credenciamento da prefeitura. Os trajetos ainda não foram definidos, mas deverão ser acordados com produtores dos blocos e uma comissão permanente de planejamento do Carnaval de rua de 2023 a ser montada em breve. A secretaria de cultura não informou a estimativa de público para a festa e nem de ambulantes credenciados para trabalhar durante os dois dias.