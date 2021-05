Saques da segunda parcela do auxílio emergencial começam nesta segunda

Dinheiro já tinha sido liberado de acordo com o mês de aniversário, mas apenas para uso na conta digital

Marcelo Camargo/Agência Brasil Quem é beneficiário do Bolsa Família e recebe o auxilio tem um cronograma completamente diferentes, pelo final do número NIS



Os beneficiários do auxílio emergencial que fazem aniversário em janeiro já podem sacar a segunda parcela do benefício a partir desta segunda-feira, 31, nas agências da Caixa Econômica Federal. As datas vão até o dia 17 de junho, conforme o cronograma por mês de nascimento. O dinheiro já tinha sido liberado, mas apenas para uso na conta digital. Na mesma direção, o pagamento da terceira parcela do auxilio emergencial foi confirmado para começar no dia 20 de junho. Quem é beneficiário do Bolsa Família e recebe o auxilio tem um cronograma completamente diferentes, pelo final do número do NIS. Dúvidas podem ser consultadas no site da Caixa ou pela central telefônica 111.

*Com informações da repórter Carolina Abelin