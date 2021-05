Volume de doações para combate à pandemia no Brasil ultrapassa R$ 7 bilhões

Dados da Associação Brasileira de Captadores de Recursos apontam que mais de 700 mil doadores contribuíram com causas diversas, como saúde, assistência social e educação

EFE/ Antonio Lacerda Segundo a ABCR, o volume de R$ 7 bilhões em doações é um recorde, já que a média é de R$ 3,5 bilhões por ano



As doações para o combate à pandemia de Covid-19 no Brasil já ultrapassam os R$ 7 bilhões. Os dados são da Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR), que monitora os valores desde março do ano passado. No total, mais de 700 mil doadores contribuíram com causas diversas: a saúde é a área mais beneficiada, com 74% das doações, seguida por assistência social, com 20%, educação, 4% e geração de renda, com 3%. A presidente do Conselho da ABCR, Márcia Woods, explica que o foco da solidariedade foi mudando de acordo com o momento da pandemia. “Nos primeiros meses as doações foram muito expressivas. A gente atingiu a marca de R$ 5 bilhões logo nos primeiros três meses e muito disso era na área de saúde e para infraestrutura. Então uma preocupação de aumento da capacidade, de ter equipamentos de proteção individual, de testagem, que no começo era bastante difícil e aí ao longo do tempo vimos uma queda nas doações, mas também no segundo semestre do ano passando, quando parecia que a pandemia estava arrefecendo um pouco, o auxílio emergencial estava acontecendo. A diferença agora é que nos últimos meses as maiores doações estão indo para a área de assistência social, principalmente apoiando as famílias vulneráveis com doação de cestas básicas, então muita preocupação com a segurança alimentar da população.”

A Jovem Pan também faz parte dessas contribuições. Durante o mês de abril, foi arrecadado, em parceria com o Instituto Brasil 200, R$ 1 milhão para doação de alimentos para famílias de comunidades de todo o país. O presidente do Instituto, Gabriel Kanner, relembra o sucesso da campanha. “Em pouco mais de duas semanas nós arrecadamos mais de R$ 1 milhão e com isso estamos amparando 20 mil famílias no Brasil inteiro que estão passando muita dificuldade. Queremos deixar a todos o nosso muito obrigado a todos que contribuíram e vamos continuar com essa onda do bem, de solidariedade”, ressalta. Segundo a ABCR, o volume de R$ 7 bilhões em doações é um recorde, já que a média é de R$ 3,5 bilhões por ano.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini