Sargento do Exército apontado como chefe de milícia no RJ é morto em operação da Polícia Civil

José Carlos Ferreira Júnior, conhecido como Júnior Gringo, tinha passagem pela polícia por homicídio, era investigado pela morte de um policial militar na Baixada Fluminense, chegou a ser preso em 2010 e já tinha sido denunciado pelo MP-RJ no ano de 2014

Divulgação/Polícia Civil Polícia Civil trocou tiros com o suposto miliciano durante uma abordagem nesta terça-feira, 18



Um sargento do Exército Brasileiro, acusado de chefiar uma milícia no Rio de Janeiro foi morto em confronto com a Polícia Civil nesta terça-feira, 18. José Carlos Ferreira Júnior, conhecido como Júnior Gringo, chefiaria um grupo paramilitar em São João de Meriti, município da Baixada Fluminense. As informações dão conta de que ele teria reagido a uma abordagem policial no Recreio dos Bandeirantes, zona Oeste da capital fluminense, onde trocou tiros com os agentes e foi morto. As investigações eram conduzidas pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e pela Subsecretaria de Inteligência, com o apoio do Ministério Público (MP-RJ). O miliciano tinha passagem pela polícia por homicídio, era também investigado pela morte de um policial militar na Baixada Fluminense, chegou a ser preso em 2010 e já tinha sido denunciado pelo MP-RJ no ano de 2014.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga