SC: Prefeitura diz que uso de ozonioterapia contra Covid-19 seria ‘experimental’

O Ministério Público de Santa Catarina emitiu uma recomendação para que o prefeito não distribuísse ozônio para o tratamento da doença

Reprodução O prefeito Volnei Morastoni, havia divulgado que o município poderia oferecer a ozonioterapia por via retal para tratar pacientes infectados pela doença



A prefeitura de Itajaí, em Santa Catarina, garante que não vai distribuir ozônio para o tratamento da Covid-19 na cidade. Em uma live na segunda-feira, 03, o prefeito, Volnei Morastoni, havia divulgado que o município poderia oferecer a ozonioterapia por via retal para tratar pacientes infectados pela doença. Após a declaração, o Ministério Público de Santa Catarina emitiu uma recomendação para que o prefeito não distribuísse ozônio para o tratamento da Covid-19. No documento encaminhado a Morastoni, a Décima Terceira Promotoria de Justiça de Itajaí afirmou que, além dos riscos à saúde, a distribuição de medicamentos sem comprovação da eficácia poderia caracterizar improbidade administrativa.

Por meio de nota, o município afirmou que recebeu o documento e esclareceu que não se trata da distribuição do tratamento, mas sim, da participação em um estudo do tema conduzido pela Associação Brasileira de Ozonioterapia. A cidade vai implantar um ambulatório específico para os testes e os pacientes participarão de forma voluntária. O infectologista Sergio Cimerman, reforça que a população em geral deve se ater a tratamentos com eficácia comprovada. A recomendação do MP é um procedimento adotado para solucionar um problema sem a necessidade de ajuizar uma ação judicial. A prefeitura ressalta ainda que aguarda a aprovação de sua participação no estudo e, portanto, ainda não há uma certeza ou previsão de quando a pesquisa poderá ser iniciada na cidade.

*Com informações da repórter Nanny Cox