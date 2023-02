‘Se Eu Flopar Me Beija’ empolga multidão em Olinda; ‘Boi da Macuca’ sai no final do dia

Cidade, que é um dos principais polos do Carnaval brasileiro, tem mais de 20 agremiações nesta segunda-feira, além de grupos de e percussão, maracatus e caboclinhos

Foto: Arquimedes Santos / Prefeitura de Olinda Foliões capricham nas fantasias nas ladeiras de Olinda



Nesta segunda-feira, 20, a cidade de Olinda, tradicional polo de Carnaval no Brasil, tem mais de 20 blocos reunindo uma multidão de foliões pelas ladeiras históricas da cidade, além de bandas de percussão, maracatus e caboclinhos. Dentre as atrações, a agremiação Se Eu Flopar Me Beija, uma das mais jovens, reúne milhares de pessoas na Praça Coronel João Lapa, no Varadouro, desde às 10 horas, utilizando as cores amarelo e roxo. A troça formada por amigos que se conheceram na Universidade Federal de Pernambuco, reúne majoritariamente jovens adultos e iniciou o seu cortejo ao meio-dia sob o som da orquestra do Maestro Carlos. Já no final do dia, a partir das 16 horas, será a vez do Boi da Macuca, bloco fundado por um dos homenageados da folia olindense de 2023, Zé da Macuca, tomar as ruas do centro histórico. Com mais tradição no Carnaval, a agremiação reúne pessoas de todas as idades e vai se concentrar no Largo do Amparo. Outros blocos que animam o folião nesta segunda são Pitombeira, Mulher na Vara, Metido a Rico Porém Liso, Bloco da Ema e Vaca Profana. Apesar do dia oficial do encontro dos bonecos gigantes ser a terça-feira, alguns personagens da Embaixada dos Bonecos já circulam pela cidade nesta segunda, com encontro no Alto da Sé. Os mesmos personagens costumam desfilar também pelo Recife.