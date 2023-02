Calor, superlotação e muito hit: Confira como foi o domingo de Carnaval pelo país

Em SP, ‘Bloco da Pabllo’ foi encerrado antes da hora por superlotação; Rio teve calor de 31ºC

JOSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Ruas do Rio lotaram de foliões em um domingo quente



O domingo de Carnaval foi agitado pelo país. No Rio de Janeiro, blocos de renome foram às ruas como o Bangalafumenga, Cordão do Boitatá e Simpatia É Quase Amor. O Bloco da Areia comemorou 20 anos com muita animação na zona sul da capital. Os desfiles se espalharam por todas as regiões da cidade e levaram milhões de foliões embaixo de um calor de 31ºC. Um oposto de sensação térmica viveu o folião que esteve nas ruas de São Paulo. A capital registrou chuva o dia inteiro e temperaturas que não passaram dos 23º C (de acordo com o Climatempo). Os destaques do dia ficaram para o bloco Bem Sertanejo, de Michel Teló, na Faria Lima, o ‘Bloco da Pabllo’ que arrastou multidão no Parque do Ibirapuera e teve que ser interrompido uma hora antes pela superlotação, e o #QuilomboLAB, de Emicida, que terminou meia hora após o determinado. Nos Sambódromos, os desfiles do Grupo Especial terminaram no sábado e começam neste domingo na Sapucaí.

Em Salvador, nomes de grande peso do Carnaval nacional desfilaram pelos circuitos: Daniela Mercury, Brown, Xanddy Harmonia e BaianaSystem. A cantora Claudia Leitte levou uma multidão no Barra-Ondina com o repertório recheado de hits e participações especiais de Flor Gil e Vitão. Carla Perez fez a alegria dos nostálgicos e participou de bloco infantil vestida com icônico figurino do É O Tchan!. Quem também esteve presente nos camarotes da Bahia foi a primeira-dama Janja. O Carnaval mais ‘raiz’ do país está no Nordeste. O Recife recebeu muitos blocos de marchinhas neste domingo espalhados em 44 polos da cidade. Em Olinda, o destaque foi para super-heróis e vilões nos blocos ‘Enquanto Isso na Sala da Justiça’ e ‘Mucha Lucha’. Nesta segunda-feira, Olinda recebe os bonecos gigantes.