‘Se você quer paz, prepare-se para a guerra’, diz Bolsonaro em homenagem a atletas militares

Fala vem após dias de tensão entre os Poderes Executivo e Judiciário e às vésperas dos atos programados por aliados para o feriado de 7 de setembro

ALEXANDRE NETO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 01/09/2021 Presidente Jair Bolsonaro discursou em cerimônia de entrega da medalha ao Mérito Desportivo Militar



O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), disse nesta quarta-feira, 1º, em evento com militares, no Rio de Janeiro, que “quem quer paz precisa se preparar para a guerra”. A declaração foi dada durante uma cerimônia em homenagem a atletas militares. A fala veio após dias de tensão entre os Poderes Executivo e Judiciário e às vésperas dos atos programados por aliados para o feriado de 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. “Com flores não se ganha guerra. Quando se fala em armamento, quem quer paz, que se prepare para a guerra”, afirmou o chefe do Executivo enquanto entregava a medalha de mérito desportivo a um boxeador brasileiro que subiu ao pódio durante os Jogos de Tóquio, no Japão.

O evento, que aconteceu no Centro de Educação Física da Marinha, contou com a presença de vários ministros de Estado, como Onyx Lorenzoni, Braga Netto, Augusto Heleno, entre outros. Além dos presidentes da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e dos Correios, Floriano Peixoto. O presidente e quase todos os integrantes do Governo Federal, com a exceção do general Augusto Heleno, estavam sem máscara de proteção facial. Já os militares das Forças Armadas que estiveram nessa cerimônia usavam, em sua maioria, máscara de proteção. No fim da cerimônia, houve pequenas cenas de aglomeração. Bolsonaro lembrou as dificuldades enfrentadas pela população brasileira por conta da pandemia da Covid-19 e, ao citar as dificuldades vividas por atletas para a conquista de medalhas olímpicas, o presidente disse que, na vida, as pessoas precisam relativizar para viver melhor. Essa máxima, segundo ele, também vale para a política brasileira.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga