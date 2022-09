Secretário de Segurança do DF detalha planejamento para receber manifestações no 7 de setembro

Celebrações da data costumam reunir multidões, especialmente em Brasília, mas a campanha eleitoral e a possibilidade de escalada da violência dos apoiadores dos candidatos acarretaram em um esquema especial para proteger manifestantes

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Manifestações em Brasília, no 7 de setembro de 2021, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL)



Atos em todo o Brasil vão marcar as celebrações do Bicentenário da Independência do Brasil, no dia 7 de setembro. Em Brasília, o esquema de segurança será reforçado. Para dar detalhes dos preparativos, o Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, entrevistou o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo. As celebrações da data costumam reunir multidões, especialmente em na capital federal, mas a campanha eleitoral e a possibilidade de escalada da violência dos apoiadores dos candidatos acarretaram em um esquema especial para evitar que incidentes ocorram nesta quarta-feira, 7. O secretário destacou a união de diferentes forças no plano de segurança: “Brasília é o palco das grandes manifestações, principalmente na Esplanada dos Ministérios. A secretaria de Segurança Pública e as Forças de Segurança já possuem um protocolo para essas manifestações, sempre visando a segurança das pessoas, para que elas possam participar e se manifestar. Esse protocolo reuniu diversos órgãos, não só do DF, mas também os federais, como o Gabinete de Segurança Institucional, o Comando Militar do Planalto, as áreas de segurança da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal e também do ministério das Relações Exteriores, que fica próximo ao Congresso. Além da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Detran e diversos órgãos que de alguma forma possam contribuir para esse plano”.

“O protocolo de segurança envolve também o esquema de tentar chamar a organização dos manifestantes, onde a gente discute com eles a expectativa de público e o interesse, ou não, de dispor de um carro de som, para que a gente possa se organizar para que, no momento da manifestação, a gente esteja com um esquema visando a segurança das pessoas”, destacou o especialista em segurança. Neste ano, haverão dois momentos distintos: o ato cívico-militar, com a participação do presidente da República e diversas autoridades, pela manhã, e manifestações programadas para ocorrerem a partir das 13h. “Temos cadastradas oito manifestações, oito grupos que pretendem se manifestar na Esplanada dos Ministérios e aí o esquema é diferente. Mas todos eles envolvem um grande aparato de segurança e de defesa civil, para que as pessoas possam dispor de pontos de socorro, caso haja algum incidente e alguém passe mal. O período em Brasília é muito seco, a temperatura é elevada, ontem estávamos até com alerta vermelho por causa da secura da cidade, com a umidade do ar abaixo de 12%. A gente orienta os manifestantes que levem água, e nós vamos ter ali militares do Corpo de Bombeiros e do Samu com postos de atendimento para que a gente possa prestar apoio às pessoas que queiram participar, tanto do ato cívico, pelo período da manhã, quanto das manifestações do período da tarde”, destacou o secretário.

Júlio Danilo também comparou o esquema de segurança deste ano, com o que foi implementado no ano passado: “Ano passado nós tivemos uma manifestação bem volumosa. Tivemos a participação de um público grande que avaliamos entre 450 e 500 mil pessoas, com a diferença de que não havia o ato cívico, o desfile militar. Utilizamos o protocolo que costumamos utilizar, mas neste dia Brasília recebeu manifestantes do Brasil todo. Aplicamos o protocolo, no entanto na noite do dia 6 para o dia 7 alguns veículos adentraram a área que era reservada só para pessoas. Isso criou um pequeno distúrbio inicial na noite anterior ao dia da manifestação. Mas isso foi controlado e iniciamos o contato com os manifestantes que vieram de fora do DF e não haviam participado dos contatos iniciais”. O secretário também destacou que a revista dos participantes do ato será feita de maneira rígida e proibirá a circulação de pessoas com materiais que possam ser utilizados de forma indevida, como mastros de bandeiras, estiletes, apontadores de laser e armas de fogo.