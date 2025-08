Segurança de SP reforça combate ao feminicídio durante campanha Agosto Lilás

Número de prisões em flagrante cresceu 60% em comparação com o mesmo período de 2024; no entanto, casos desse tipo de crime também cresceram em 2025

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Apesar do aumento nas prisões, o número de feminicídios também cresceu em 2025



A campanha Agosto Lilás, que visa o combate à violência contra a mulher, ganha destaque com o reforço das ações das forças de segurança no estado de São Paulo. Dados recentes apontam um aumento significativo no número de prisões em flagrante por feminicídio na capital e na região metropolitana. No primeiro semestre de 2025, houve um crescimento de 60% em comparação com o mesmo período do ano anterior. De acordo com informações do governo do estado, 68 homens foram presos em flagrante por feminicídio entre janeiro e junho de 2025. No mesmo período de 2024, o número de prisões foi de 57.

Na capital paulista e na região metropolitana, foram registrados 32 flagrantes em 2025, enquanto em 2024 foram 20 prisões. Esse aumento de 60% nas prisões em flagrante reflete uma maior atuação das forças de segurança, especialmente da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que solucionou 48 casos de feminicídio em todo o estado no primeiro semestre deste ano.

Apesar do aumento nas prisões, o número de feminicídios também cresceu. Em 2025, foram registrados 128 casos, sete a mais que os 121 ocorridos no mesmo período de 2024. Esses dados são divulgados em um momento simbólico, pois a Lei Maria da Penha completa 19 anos.

