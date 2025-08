Motorista embriagado atropela sete pessoas na Grande São Paulo; uma mulher morreu

Veículo colidiu com uma caminhonete que dobrava a esquina e, com o impacto, foi arremessado em direção aos pedestres; acidente aconteceu em Cotia, neste domingo

Reprodução/Jovem Pan News Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o carro do motorista embriagado colide com uma caminhonete que dobrava a esquina



Um motorista embriagado atropelou sete pessoas em Cotia, na Grande São Paulo, neste domingo (4). O grupo, que retornava da igreja, foi atingido por um veículo em alta velocidade. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o carro do motorista embriagado colide com uma caminhonete que dobrava a esquina. Com o impacto, o veículo é arremessado em direção aos pedestres. Uma mulher morreu e seis pessoas ficaram feridas. O homem responsável pelo atropelamento foi preso em flagrante.

Do grupo de sete pessoas, quatro precisaram ser hospitalizadas. Uma mulher de 33 anos não resistiu aos ferimentos e faleceu. As outras duas vítimas seguem internadas.

O motorista, que apresentava sinais de embriaguez, foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a ingestão de álcool. Ele foi preso em flagrante e deverá responder por homicídio doloso, quando há a intenção de matar, uma vez que, ao dirigir alcoolizado, assumiu o risco de provocar um acidente fatal. As investigações sobre o caso continuam.

*Com informações de David de Tarso

*Reportagem produzida com auxílio de IA