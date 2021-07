Ladrão furta farol de carro de luxo estacionado nos Jardins, em SP

Ação durou menos de um minuto e foi registrada por câmeras de segurança; crime fomenta mercado clandestino de peças automotivas

Reprodução Criminoso ainda cortou a parte elétrica do farol e causou danos na lataria do Porsche



Os criminosos sempre buscam alternativas para suas práticas e delitos. Desta vez, um furto inusitado e que escancara a ousadia dos bandidos foi registrado semana passada, na região dos Jardins, bairro nobre da cidade de São Paulo. Um homem em uma motocicleta foi flagrado por uma câmera de segurança furtando o farol de um veículo de luxo estacionado na via. A ação durou menos de um minuto. Ele desce da moto, parada na calçada ao lado do carro, e segue para a dianteira do veículo. Depois de olhar ao redor, passa a forçar o luxuoso modelo importado, um Porsche de mais de R$ 500 mil, até tirar o farol esquerdo por completo. Com tranquilidade, sem tirar o capacete ou a caixa de entregas que carrega nas costas, sobe na moto com o objeto e foge em alta velocidade. O proprietário do carro só teve noção do prejuízo ao retornar para a vaga. O criminoso ainda cortou a parte elétrica do farol e causou danos na lataria do Porsche. Esse tipo de crime fomenta o mercado clandestino de peças automotivas. Quem compra algo assim pode responder pelo crime de receptação, que prevê pena de prisão de um a quatro anos e multa.

*Com informações do repórter Fernando Martins