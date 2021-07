Brasileiro de 24 anos é morto a tiros em Portugal

Crime ainda não foi elucidado pela polícia; Luiz Henrique Froede era natural da cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais

Luiz Henrique Froede/Facebook/Reprodução Brasileiro foi assassinado em Portugal



Um brasileiro de 24 anos identificado como Luiz Henrique Froede foi assassinado a tiros no bairro de Alfama, área turística de Lisboa, na última quinta-feira, 8. Segundo informações veiculadas nesta segunda-feira, 12, pelo canal português SIC, o jovem estava em uma casa cheia de pessoas na madrugada de quinta-feira quando tiros foram disparados contra ele, e um casal suspeito de cometer o crime fugiu correndo do local. Vídeos que viralizaram nas redes sociais mostram pelo menos quatro pessoas aparentemente brasileiras tentando socorrer Froede. Ele foi levado por uma ambulância e chegou vivo ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Até o momento, a Polícia Judiciária de Portugal, que investiga o caso, não se posicionou sobre o assunto. A Jovem Pan procurou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, mas a pasta não se pronunciou até o momento. Luiz Henrique era natural da cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais.