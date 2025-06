Sem previsão de chuva, tempo firme predomina no Sudeste e Centro-Oeste

Após primeira onda de frio do ano, semana começa com elevação gradual das temperaturas; por outro lado, Inmet emite alerta de tempestade para a faixa leste do Nordeste

DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Em São Paulo, a máxima chega a 25°C



O início da semana traz uma elevação gradual das temperaturas para as regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, com tempo firme e sem previsão de chuva. Em São Paulo, a máxima chega a 25°C, enquanto o Rio de Janeiro deve registrar 29°C. Em Cuiabá (MT), os termômetros podem atingir 33°C, e em Campo Grande (MS), a máxima será de 28°C.

Enquanto o tempo fica seco em grande parte do país, a situação é de alerta em outras áreas. No Sul, um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai provoca instabilidade no oeste do Rio Grande do Sul, com risco de chuvas fortes em cidades como Uruguaiana e Santa Maria.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo para a faixa leste do Nordeste, especialmente entre os estados de Alagoas e Sergipe, onde são esperadas chuvas intensas. Na região Norte, o alerta é para temporais entre o Acre e o Amazonas. A situação é crítica, pois quatro rios da região já ultrapassaram a cota de inundação. A previsão indica que o volume de chuvas na região Norte só deve diminuir a partir do próximo mês.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA