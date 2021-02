Sem previsão de mudanças, Receita apresenta nesta quarta regras do IR 2021

Em janeiro, o presidente Jair Bolsonaro reforçou a promessa de elevar para R$ 3 mil o limite de isenção, atualmente em R$ 1.903 mensais; no entanto, com pressão pelo retorno do auxílio emergencial, a alteração não deve acontecer