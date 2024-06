Senado deve debater texto para novo ensino médio nesta quarta

Discussão sobre mudanças foi adiada nesta terça-feira, foi adiada após pedido de vista coletivo; novo texto propõe 3 mil horas para formação geral básica

Paulo Liebert/Estadão Conteúdo Novo texto propõe 2400 horas destinadas às disciplinas comuns, como Matemática e Língua Portuguesa



Após um novo adiamento nesta terça-feira (18), a Comissão de Educação do Senado deve votar nesta quarta-feira (19) o Projeto de Lei que regulamenta o Novo Ensino Médio. A votação do relatório do projeto de lei foi adiada devido a um pedido coletivo de vista feito pelo Senador Marcos Rogério (PL-RJ) em nome da bancada da oposição. A relatora do projeto, Senadora Professora Dorinha (União-TO), apresentou um novo texto. Inicialmente, a proposta era de 2200 horas na formação geral básica, mas agora a senadora propõe 3 mil horas para o ensino médio, sendo 2400 horas destinadas às disciplinas comuns, como Matemática e Língua Portuguesa.

Segundo Dorinha, o novo texto é uma construção coletiva, sem vencedores ou vencidos, e visa fortalecer a educação básica, especialmente com apoio técnico e financeiro aos estados que mais necessitam. O texto também prevê, a partir de 2029, um aumento na carga horária do ensino profissionalizante, para evitar um déficit no conhecimento de disciplinas obrigatórias. Além disso, propõe o restabelecimento da obrigatoriedade do ensino de espanhol nas escolas públicas. Se aprovado pelo Senado, o texto retornará à Câmara para nova análise, com expectativa de apreciação após o recesso parlamentar de julho.

