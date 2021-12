Senado Federal aprova abertura de contas em moeda estrangeira

Projeto segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro; segundo o governo, as mudanças propostas podem aumentar a aceitação do real em outros países

Mohamed Abd El Ghany/Reuters Projeto permite que brasileiros comprem até US$ 10 mil em qualquer moeda estrangeira para viajar



Os brasileiros poderão abrir conta em moeda estrangeira, é o que prevê um projeto aprovado no Senado Federal e que, agora, segue para a sanção do presidente Jair Boslonaro (PL). Caberá ao Banco Central regulamentar quem pode manter esse tipo de conta. O relator do projeto, o senador Carlos Viana (PSD-MG) diz que o novo marco legal do mercado de câmbio aproxima o país de algo comum em economias desenvolvidas. “Estamos trazendo uma novidade importante. Até o momento, quando se vai viajar, se pode levar até R$ 10 mil em moeda estrangeira, seja em euro, dólar americano, dólar australiano, canadense, seja em moeda de qualquer outro país. Agora, não, ao aprovarmos, nós estaremos permitindo com que os brasileiros possam comprar até US$ 10 mil em qualquer moeda estrangeira que desejarem”, argumenta. Segundo o governo, as mudanças propostas podem aumentar a aceitação do real em outros países.

*Com informações da repórter Caterina Achutti