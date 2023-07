CPMI do 8 de Janeiro ouve nesta terça-feira Mauro Cid; CPI do MST vota convocação de Rui Costa e Gonçalves Dias

Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro é obrigado a comparecer, mas pode ficar em silêncio em frente aos senadores

Pedro França/Agência Senado CPMI do 8 de Janeiro realiza reunião para apreciação de requerimentos



A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura os atos de 8 de Janeiro ouve nesta terça-feira, 11, a partir das 9 horas, o tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O militar será ouvido na condição de convocado, ou seja, é obrigado a comparecer à oitiva. No entanto, ele poderá ficar em silêncio em caso de questionamentos que possam incriminá-lo, medida que lhe foi garantida em decisão da ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF). Como mostrou a Jovem Pan, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPMI, articula com integrantes do colegiado, aliados do governo, convocar uma sessão extraordinária caso Mauro Cid decida ficar em silêncio. De acordo com interlocutores do governo, o plano B da relatora é retirar diversos sigilos telemáticos, como mensagens em e-mails e em celular de Mauro Cid que ainda não foram divulgadas. Outra possibilidade é convocar a mulher de Cid a depor. O depoimento dele estava previsto para a semana passada, mas foi adiado devido à pauta econômica na Câmara dos Deputados. Mauro Cid está preso desde maio por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, no inquérito da Polícia Federal (PF) que apura fraudes em cartões de vacinas.

Já a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura as ações do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) marcou para esta terça-feira 11, a apreciação de requerimentos para ouvir depoimentos do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Gonçalves Dias e do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT). Ambos os pedidos são de autoria do relator da CPI, o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP). O deputado Evair de Melo (PP-ES) também solicitou a presença de Rui Costa. As solicitações são de convocação, ou seja, se aprovadas, obrigam a presença dos depoentes sob pena de punição.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro.